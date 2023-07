O apoio da comunidade é importante no fortalecimento da Santa Casa, aqui mostramos a importância do Troco Solidário, ao apresentar um importante equipamento adquirido graças às pequenas doações de cada um. A direção exorta a população para continuar com as doações, através das mais variadas formas e que permitem fazer investimentos necessários para melhorar os serviços do hospital.

Somente nesse último ano, os valores oriundos da campanha permitiram a aquisição de alguns equipamentos, com destaque para o Autoclave, adquirida pela Santa casa por R$ 137.366,55. O Autoclave é um aparelho utilizado para esterilizar instrumentos médico-hospitalares por meio do calor úmido sob pressão. A esterilização por autoclave é um importante processo em hospitais, laboratórios, empresas e indústrias sendo um método eficiente, rápido e econômico, utilizado para esterilizar materiais termo resistentes.

Essa doação é muito importante para o hospital, pois integra a comunidade, através de uma simples doação de pouco valor. Os parceiros que repassam o troco dos seus clientes são: Farmácia Panvel, Peruzzo, Casa do Frango e Baklizi.