Delegado Ewerton Melo traz no DNA da família a vocação para a atividade policial

Esse é o caso do Delegado Ewerton Melo, natural do Piauí, que, aos 33 anos, está à frente da Delegacia de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) em Alegrete. Com nove anos de carreira policial civil, sendo um deles como delegado, sua atuação tem se sobressaído pelos resultados alcançados em menos de três meses de gestão.

Em uma entrevista ao Portal Alegrete Tudo, o Delegado Ewerton Melo destacou a importância da aproximação com a comunidade e o apoio por meio de denúncias. De acordo com ele, o trabalho incansável em prol da sociedade é sua principal missão à frente da Decrab.

A história de Ewerton Melo é inspiradora e revela sua vocação para a carreira policial. Filho de um policial rodoviário federal, o amor pela profissão de servir e proteger sempre foi uma constante em sua vida. Além dele, seus dois irmãos também seguiram a carreira policial, o que reforça o comprometimento e o senso de responsabilidade com a segurança pública.

A trajetória de Delegado Ewerton até chegar à posição que ocupa hoje foi marcada por horas dedicadas aos estudos, rotinas estabelecidas, concursos, e sem deixar de citar a fé. Aprovado no concurso da Polícia Civil aos 23 anos, ele já estava atuando como agente aos 24 anos. Sua experiência incluiu passagens pela Gerência de Polícia Especializada – GPE, no Piauí, onde combateu o crime organizado com operações que resultaram na prisão de traficantes com ligações entre estados.

Essa experiência o tornou um delegado mais completo, pois entende as nuances tanto do lado investigativo quanto do operacional. Essa perspectiva abrangente o auxilia em suas atuais funções na Decrab, onde ele e sua equipe têm se destacado por resultados positivos. Em apenas dois meses e meio, a equipe sob sua liderança já realizou, no mínimo, sete prisões, demonstrando a eficácia e o empenho no enfrentamento do crime na região.

Ao ser questionado sobre sua escolha por Alegrete, o delegado mencionou que se identificou com a cidade e considerou a oportunidade muito positiva. Ele também enalteceu o trabalho realizado por sua equipe na Decrab, ressaltando o peso do apoio dos produtores locais e a significância dos registros de abigeato.

Sobre a saudade da família, Delegado Ewerton pontua que mantém contato diário com sua família pelo Whatsapp, mencionando o orgulho de sua mãe e da filha de 10 anos. Ele também relembra com carinho do pai, um policial que já faleceu há 18 anos, mas cujo legado o inspira a seguir em sua nobre missão.

Em relação às ações à frente da Decrab, Delegado Ewerton cita a importância da aproximação da população com a polícia. Recentemente, ele assumiu, temporariamente, a titularidade substituta da 1ª DP e DPPA de Alegrete durante as férias da Delegada Fernanda Mendonça. Nesse período, ele realizou prisões importantes, como a de um homem por posse ilegal de arma de fogo, com mandado de prisão por violência doméstica. Além disso, ele liderou a prisão de um indivíduo considerado líder de uma facção criminosa suspeito de participação em um homicídio ocorrido em Alegrete.

O Delegado Ewerton evidencia o trabalho investigativo minucioso realizado pela equipe policial para identificar a participação dos acusados nos crimes. Ao encerrar, o delegado faz um apelo à população para continuar colaborando com informações que possam contribuir para o esclarecimento de outros crimes e a desarticulação de organizações criminosas. Garante que o anonimato é preservado e que denúncias podem ser feitas por meio do número de telefone 55 984 51-1681.

A atuação do Delegado Ewerton Melo à frente da Decrab em Alegrete tem se destacado como linha dura contra a criminalidade, demonstrando seu comprometimento com a segurança e o bem-estar da comunidade. Com sua experiência, dedicação e visão abrangente da polícia, ele se torna uma figura inspiradora para os colegas de profissão e um exemplo de como a atuação policial pode fazer a diferença no combate ao crime.