“Abelhas Amigas” é o projeto que o IFFar está levando aos alunos do Lauro Dornelles

Por intermédio de uma parceria com Instituto Federal Farroupilha, o Ensino Fundamental II, da Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles, dá seus primeiros passos no desenvolvimento do Projeto “Abelhas Amigas”. Os alunos participaram de um momento de aprendizagem proporcionado pela professora Renata Porto Alegre, zootecnista, coordenadora do Laboratório de Apicultura e Meliponicultura do IFFar- Campus Alegrete, que esclareceu tópicos relevantes aos estudantes sobre a importância das abelhas para a manutenção da biodiversidade, a produção de alimentos e a vida humana, assumindo grande importância na manutenção da vida no planeta.



O tema surge como centro de interesse dos discentes, pois a Escola tem espalhado por seu ambiente alguns enxames de abelhas sem ferrão; portanto são importantes todas as informações que esclareçam como conviver com esses pequenos insetos no cotidiano. As abelhas atuam na regeneração das florestas e da biodiversidade, tendo ainda importância fundamental na alimentação humana e proporcionando a existência de muitos alimentos.

As abelhas sem ferrão, pequenos insetos polinizadores, desempenham um papel de extrema importância no equilíbrio ecológico e na produção de alimentos; embora muitas vezes passem despercebidas, sua contribuição para a sustentabilidade do nosso planeta é extremamente essencial. No entanto, as abelhas estão enfrentando ameaças significativas nos últimos anos: a perda de habitat devido ao desenvolvimento humano, o uso indiscriminado de pesticidas, as mudanças climáticas e a falta de conhecimento sobre seus hábitos e costumes, têm impactado suas sociedades.

Pensando nisso, os bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência), que desenvolvem suas atividades na Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles, em parceria com o Lepep Lápis e Mel do Instituto Federal Farroupilha, realizaram uma conscientização junto à comunidade escolar, com a qual desenvolverá o projeto “Abelhas Amigas, Abelhas sem Ferrão”.

Este projeto visa à implantação de um meliponário (como são chamados os locais onde são instaladas as colmeias) no ambiente escolar, o qual será desenvolvido e implantado por alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.

A Escola considera que “a conscientização dos alunos do propósito de proteger as abelhas significa proteger as gerações futuras de inúmeras espécies de plantas e animais e muitas outras gerações do próprio homem.” Assim, a iniciativa destaca a importância das abelhas no meio ambiente e promove práticas educacionais em prol da preservação das espécies.

Na Escola, a coordenadora do PIBID é a professora Marcela de Carvalho.