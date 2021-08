Conheça a música instrumental metal- eletrônica do alegretense Vitor Antônio

Em entrevista ao Alegrete Tudo, ele explicou que o seu contato com a música vem desde muito cedo. Ele faz parte de uma família de músicos no lado paterno.

O pai, Antônio Carlos Goulart Almeida, era guitarrista e cantor. Então, ele teve muita influência da música na infância. Aos 5 anos já cantava músicas como Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Daniel, entre outros, além de brincar que tocava bateria e violão. O pai faleceu quando Vitor tinha 10 anos e ele acrescenta que a sua paixão pela música também é uma eterna homenagem ao progenitor.

Logo aos 14 anos, entrou para escola de música da época e Fez aulas de bateria no Cededica. “Quando olhei para uma guitarra de verdade pela primeira vez, foi amor a primeira vista. Larguei a batera e fui para guitarra.

Depois desse momento, o meu estilo musical foi se moldando, deixando a música sertaneja e entrando no rock and roll. Nessa época a faísca de um lado mais artístico se “ascendia”, e comecei a tentar minhas primeiras composições”- destaca.

Com o passar do tempo, já aos 18 anos, seu estilo musical ganhou uma nova “cara”. Desta vez, entrando no nível mais difícil e extremo do rock, o Metal Moderno.

Nesse meio tempo começou a estudar produção musical como auto ditada e a registrar suas primeiras gravações.

Influência e referência:

A influência para seu estilo de música vem do Rock e Metal moderno. Algumas bandas e guitarristas de referência são Black Veil Brides, Trivium, As i lay Dying, Jake pitts, Jacky vincent, Kiko loureiro, Jason Richardson, Juninho Afram…

Início da carreira:

Em 2019 ele tornou-se artista da One RPM e lançou o primeiro single instrumental no gênero Metal com elementos de música eletrônica e orquestras cinemáticas, intitulado ‘XVIII’

Foi a definição final do tipo de artista que eu iria se tornar.

Músicas de Destaque:

‘Estrela cadente’ é a faixa que mais se destaca em meu álbum intitulado In Flames lançado em novembro de 2020 pela one rpm. Um Trabalho Que traz todo poder da Guitarra moderna, com fortes arranjos, sonoridade melódica, agressiva e intensa.

Seguindo a Faixa título ‘In Flames’ do álbum e ‘The Mortal Cycle’ como outros destaques favoritos do público.

Seu estilo de música é Metal Moderno instrumental com elementos de eletrônica e orquestras cinemáticas.

Atualmente está trabalhando em seu novo álbum que será lançado esse ano. In flames foi o álbum responsável pelo reconhecimento do YouTube como artista da plataforma.