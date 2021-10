Conheça Chanell Espaço de Beleza e a trajetória de Luciana Toledo

Quando se fala em beleza, sabe-se que o assunto renderá importantes informações.



Nesta edição, o convite é para conhecer a trajetória de Luciana Veloso Toledo e apresentar o Chanell Espaço de Beleza.

Num universo encantador que é a beleza e suas características, existe sempre profissionais que dedicam-se a transformar a beleza exterior em verdadeiras obras de arte, e que, de algum modo contribuem para a elevação da auto estima das pessoas.



Em Alegrete, muitos já devem ter ouvido falar no “Chanell”, porém o que poucos sabem é que essa linda história de transformação e cuidado com as mulheres, iniciou há onze anos.



A empresária Luciana Toledo carinhosamente chamada de “Lu” pelas amigas e clientes, iniciou sua trajetória no mundo da beleza, na cidade de Canoas. Após o encerramento de um ciclo e o sonho de conquistar algo para si, Luciana iniciou suas atividades na área de depilação, manicure e pedicure atendendo a domicílio durante um ano.



Natural de Alegrete e sua família com moradia fixa na cidade, a jovem retornou com o projeto de criar um espaço voltado para a prestação dos serviços, desenvolvendo técnicas lançadas pela renomada Anadrey – Ceras depilatórias, utilizando uma cera quente especial, que apresentava um novo conceito de higiene, com material descartável, esterilizável, uso de luvas e máscara, um diferencial que oferecia mais proteção e conforto à suas clientes.



Neste mesmo período Luciana, descobriu que teria mais um projeto a caminho, o de se tornar mãe. Com a chegada da bebê Beatriz nome escolhido para homenagear sua mãe, o instinto protetor e o impacto que a maternidade traz para toda mulher, a decisão de “parar” era vista com bons olhos.







Não durou muito até receber ligações das clientes que ficaram perdidas sem a prestação do serviço de depilação e para que pudesse conciliar trabalho e maternidade, Luciana preparou um espaço em sua casa voltando a atender, durante cinco bons anos.



Mais tarde, a proposta de abrir um salão, foi bem-vinda e a ideia de dividir o aluguel do espaço atuando na área de depilação e massagem e a amiga na área de cabeleireira à deixaram confiante e motivada a buscar novos ares na sua vida profissional.



Luciana comenta que: “trabalhamos juntas por um bom tempo e influenciada por algumas clientes, nasceu o meu desejo de querer entender do mundo dos cabelos. Após pensar sobre o que almejava da profissão, fiz minha inscrição para o Curso de Escovista no Senac com a cabeleireira Nitche no ano de 2016. Fiz o curso e posso dizer que encontrei meu caminho nesse universo. Ao findar o curso, deixei meu nome para a vaga no Curso de Cabeleireiro, fui atrás de novos conhecimentos, desenvolvendo técnicas, adquirindo experiência e sempre trabalhando muito”.



A Mudança:



“Na vida chega um momento que, ou você encara o novo, ou se acomoda? E, eu como uma boa leonina que sou, optei por encarar o desafio e convidei uma amiga para embarcar nessa viagem rumo ao sucesso. Ela atuando na área da massoterapia e eu nas áreas de depilação, manicure, pedicure e cabeleireira” – (Luciana Toledo).



O nome Chanell:



Através de uma consultoria com o Sebrae e também com as lembranças do curso de cabeleireiro, Luciana lembrou do episódio que referia-se aos cortes chanéis e a história de Gabrielle Bonheur Chanel, mais conhecida como Coco Chanel, estilista francesa e fundadora da marca Chanel S.A, única estilista presente na lista das cem pessoas mais importantes da história do século XX, segundo a revista TIME.



Nascia o Chanell Espaço de Beleza na Avenida Eurípides Brasil Milano e logo em seguida, mudava-se para a mesma rua num espaço mais amplo, com salas individualizadas e com parcerias que fizeram diferença na sua vida.



Curso e Especializações:



• Curso de Escovista Senac Alegrete – 2016;

• Formação Cabeleireiro Senac Alegrete 2016 (Curso ministrado pela cabeleireira Nitche;

• Design de corte feminino Módulo 01 – Escola Pivot Point;

• Design de corte feminino Módulo 02 – Escola Pivot Point;

• Unopar – Curso Superior de Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal.

Através do Curso Superior na UNOPAR novas portas se abriram, pois à convite da Diretoria do Senac veio a atuação na área da beleza, podendo transmitir o seu conhecimento para novos talentos através do Curso Básico de cabeleireiro.

• Curso Prático de Mechas – Centro Profissionalizante CentroSul com a Embaixadora Técnica Nacional DiColore Fernanda Cunha;

• Arquitetura dos Cachos e Pintur Arte – Academia Diva Curle – pioneira há mais de dez anos no Brasil que aborda um conceito natural de estilo, que a mulher não é só moda;

• Curso Método Especialista em Cachos (em andamento) – Caroline Zeneratti.

Luciana Toledo enfatiza que: “esse curso mais específico é voltado para tratamento do mundo dos cabelos ondulados, cacheados e crespos. Um verdadeiro resgate para que a mulher tenha liberdade de escolher qual o estilo quer seguir”.

• Treinamentos com profissionais das marcas utilizadas no Chanell Espaço de Beleza.



Produtos:



Marcas De Sírius e Dicolore.

Chanell é uma conquista diária, através do trabalho, capacitação, dedicação e muito amor. Após seis anos tornou-se também um Centro de Treinamento para novos talentos nas áreas de atuação.

Serviços oferecidos:



Depilação – Luciana Toledo;

Cabeleireira e Tratamento capilar – Luciana Toledo;

Manicure e Pedicure – Adriele Morais;

Maquiagem – Aryani Morais.

Mensagem:



Conquistar é sinônimo de trabalho e persistência. A todos que acreditam e confiam o sonho acontece, passe o tempo que for necessário e lembre-se que nada se faz sozinho, pessoas passam por tua vida o tempo todo e de alguma forma deixam algum aprendizado.



Feliz de quem pode aproveitar, evoluir, crescer e acreditar!

À minha equipe, clientes e amigas, gratidão!

À minha família, admiração e amor incondicional!

A Deus, o meu melhor!

Endereço: Av. Dr. Lauro Dorneles, 717

Telefone: 3421 4232

Whatsapp: 55 9 9624 9330

Facebook: Chanell Espaço de Beleza

Instagram: Chanell_alegrete





























Aline M. Kunz