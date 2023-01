Conheça o Matias, o primeiro alegretense nascido em 2023

Ele veio ao mundo por intermédio de uma cesária na Santa Casa de Alegrete, às 15h50min, deste dia 1º.

Um pouco apressado, porém, muito valente, Matias Teixeira Cavalheiro está na UTI Neonatal, pois nasceu aos 8 meses, com 1.415kg e 40cm. Contudo, mãe e filho passam bem.

Imediatamente ele foi atendido pela equipe da Neo de Alegrete que é uma referência no Estado e no País. O atendimento recebeu elogio do pai do bebê.

Além das celebrações do Ano-Novo tradicionais em família, 2023 começou diferente para o casal Raul Emiliano dos Santos Cavalheiro de 30 anos e Elisangela Dávila Teixeira de 28 anos. Isso porque neste domingo, 1º de janeiro, nasceu Matias.

O pai e a mãe, que foram lindamente surpreendidos com a chegada deste mais novo alegretense, estão juntos há um ano. Matias é o primeiro bebê do casal, mas ele já tem uma maninha de 5 anos, a Morgana.

Eles residem na ERS 377 – Tunel Verde – trecho entre Alegrete/Manoel Viana. De acordo com Raul, a gestação foi muito tranquila, entretanto, na tarde de ontem(31), Elisangela sentiu-se indisposta, foi até o Posto de Saúde em Manoel Viana, onde o médico percebeu que a pressão estava alterada, ou seja, alta. Por esse motivo, a encaminhou para a Santa Casa(maternidade), onde já ficou hospitalizada para monitoramento e realizar o parto.

A avó materna que reside no Assentamento Santa Maria do Ibicuí, também, está no hospital para auxiliar a filha, já a neta de cinco anos, está aos cuidados do avô materno, ansiosa para conhecer o maninho. “Estava falando com ela, está tudo bem. Já esperando a mãe e o Matias”- disse a vovó, muito feliz com a chegada de mais um neto.

A equipe que estava no posto 5, nesta tarde, estava composta pelas profissionais da saúde – Tatiane , Tanise, Lauren(parteira), Estefane(enfermeira) e o médico da Neo era o pediatra Dr. Natalino Lima Silva.