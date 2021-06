Conselho Municipal de Saúde realiza eleição para mesa diretora

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, divulga o Edital para eleição da nova Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Alegrete, para o Biênio 2021/2023. A eleição ocorrerá no dia 02 de julho de 2021, em local, dia e horário a ser divulgado.

As inscrições de chapas deverão ser entregues em duas vias devidamente assinadas por seus componentes para a secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde, sito a rua Bento Gonçalves nº 592, no horário das 8h às 12h, no período de 15 a 29 de junho.

Segundo o documento, apenas poderão ser candidatos os conselheiros que sua entidade estiver regular junto ao Conselho Municipal de Saúde de Alegrete-RS. Poderão participar da eleição somente as entidades com assento neste Conselho com seus representantes devidamente designados titulares e suplentes.

DAS CHAPAS

Somente poderão compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Alegrete-RS, os representantes titulares das entidades que compõem o CMS. Caso houver somente chapa única, será eleita por aclamação em plenária e empossada logo após a eleição.