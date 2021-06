Plano para Gestão de Resíduos Sólidos está revisado, agora a comunidade participa na Audiência Pública

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete informa que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAM), teve sua revisão e atualização efetuadas pela equipe técnica da secretaria. O plano visa nortear ações que vão ao encontro da cultura sustentável, prevendo a diminuição e a prevenção da geração de resíduos sólidos no território. Pautado na responsabilidade compartilhada, o projeto será mais um importante instrumento para orientar a sustentabilidade econômica e a responsabilidade ambiental.

Segundo o Executivo, o próximo passo da construção do Plano Municipal será amplamente dedicado à participação social. Os próximos passos terão a participação de toda a população, que poderá contribuir com ideias, sugestões, esclarecer dúvidas e propor ações que serão analisadas pelo grupo técnico do Plano.

No início deste mês de junho, o documento foi apresentado aos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e, em outro momento, ao prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e os demais secretários municipais da gestão Construindo um Novo Futuro.

A apresentação foi feita pela geógrafa Lívia Hahn Durgante, técnica da SEMMAM, que explanou as novas atualizações e medidas, que vão proporcionar um comportamento sustentável com relação ao descarte de resíduos e ampliar a responsabilização daqueles que, conforme a legislação, são obrigados a custear a correta destinação desses materiais.

Audiência pública

A SEMMAM promoverá em breve audiência pública para inclusão das contribuições da comunidade alegretense. O objetivo de permitir mais uma importante discussão em torno da conclusão do plano.

Por causa da pandemia, a audiência deverá ser online, em link a ser disponibilizado e divulgado próximo da data. Será realizada uma inscrição prévia para quem quiser fazer suas considerações.

Para a secretária Gabriella, a consulta pública é mais uma chance da população ser ouvida, o propósito dela é colher informações e contribuições, tanto de setores especializados (prestadores de serviços, instituições de ensino), do setor público e da sociedade em geral, sobre as propostas, estratégias e metas apresentadas na versão preliminar do plano.

O prefeito Márcio Amaral afirma que com as ações previstas neste documento, pretende-se mudar a cultura de tratamento de resíduos sólidos hoje existente no município, buscando, também, entre outros, a valorização dos catadores de materiais recicláveis. A meta é oferecer apoio à atuação destes profissionais, com estímulo à sua organização através do associativismo-cooperativismo, obtendo-se maior eficiência na reciclagem. “Trabalhamos com gestão participativa, por isto é importante que o assunto seja tratado como de interesse público. Estou muito feliz e satisfeito com a apresentação do projeto. Podemos considerar que estamos vivendo um marco na sustentabilidade em Alegrete”, disse o prefeito.