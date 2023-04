Conselho Tutelar atento para garantir alunos em sala de aula

Após o retorno das aulas depois da pandemia, um dos piores problemas enfrentados pelo Conselho Tutelar foi o registro de infrequência de alunos nas escolas da rede pública de Alegrete.

Emir Lemos, presidente do Conselho, explica que tiveram um árduo trabalho o ano passado para tentar essa busca de alunos que deixaram de ir às suas escolas. -Podemos dizer que nosso intento foi alcançado fazendo com que terminassem o ano letivo, disse Lemos.

E há pouco mais de dois meses do ano letivo de 2023 ele diz que já receberam algumas notificações de escolas com registros de alunos infrequentes. Essa semana vão intesificar as visitas tentando sensibilizar as famílias, porque lugar de crianças e jovens é nas salas de aula.

Outras demandas que levaram ao Secretário de Educação é para mais auxiliares para atender alunos especiais nas escolas e mais vagas para educação infantil na Zona Leste. Ele informa que, aos poucos, essas necessidades vão sendo sanadas.