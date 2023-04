Unipampa divulga edital do Plano de Permanência 2023 aos estudantes

Estão abertas as inscrições para os programas do Plano de Permanência 2023 da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

Podem se candidatar os estudantes matriculados nos cursos de graduação na modalidade presencial e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com exceção dos discentes matriculados no curso de Licenciatura em Educação do Campo, os quais terão processo seletivo específico.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril de 2023, mediante preenchimento do formulário eletrônico, disponibilizado no sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri), conforme instruções da plataforma; e envio de toda a documentação exigida, pelo Sistema Guri, conforme orientações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (Praec). É fundamental que os/as candidatos/as façam a leitura atenta do Edital nº 66/2023 e das demais informações pertinentes ao Plano de Permanência.



Plano de Permanência: Conheça os programas e auxílios

Ao total, na edição 2023, o Plano de Permanência contempla quatro programas. O Programa de Alimentação Subsidiada possui três modalidades: alimentação subsidiada; auxílio alimentação complementar e auxílio alimentação.

Programa de Moradia Estudantil conta com o auxílio-moradia e com vaga na Moradia Estudantil, no caso dos campi que possuem essa oferta, o Programa de Apoio ao Transporte tem o auxílio-transporte e o auxílio-transporte rural.

E por fim, o Programa de Auxílio Creche oferece auxílio financeiro aos discentes que tenham filhos com idade entre zero até 5 anos 11 meses e 29 dias.

O valor de cada um dos auxílios e mais detalhes sobre cada modalidade, você encontra no Edital nº 66/2023 e, também, no site da Praec.

Confira datas importantes da seleção:

Período de inscrições e envio de documentos: de 17/03/2023 a 24/04/2023;

Divulgação da lista de inscrições homologadas: 25/04/2023;

Período para solicitação de documentos complementares: de 17/03/2023 a 24/05/2023;

Data limite para envio de documentos complementares: até 31/05/2023;

Processo Seletivo: de 17/03/2023 a 07/06/2023;

Divulgação dos Resultados Preliminares: 09/06/2023;

Divulgação do resultado preliminar após a fase recursal: 21/06/2023;

Divulgação do resultado final: 07/07/2023. O cronograma completo está disponível no Edital nº 66/2023.

