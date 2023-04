Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estamos há pouco mais de um mês decorrido do ano letivo e as boas novas na educação do município são significativas.

Em entrevista, excluisva ao PAT, o Secretário de Educação Rui Alexandre Medeiros falou de projetos importantes que serão implementados, este ano, na educação do Município.

Com uma carência de 200 vagas na educação infantil (maternal), a pasta vai reabrir a EMEI Dr Romário e a Escola Alexandre Lisboa para tentar suprir esta demanda. Ambas vão passar por manutenção a partir deste mês de abril.

Movimento comunitário lamenta a morte de Irianice Bacin, do Bairro Vila Grande

Quanto aos auxiliares para ajudar professores com classes de alunos com necessidades especiais, diz que já existem 77 e agora a SECEL está contratando mais 40, sendo que alguns já assumiram . Esse número obedece o que requer a lei que é contratar, para qualquer área da educação, 15% de trabalhadores, diante do número de servidores da Secretaria que é de 820 pessoas.

Em 2020, ela informou que eram 87 alunos com autismo, hoje diagnosticados são 231 nas escolas da Rede Municipal. – As novas contratações somadas ao que já existe vão amenizar as necessidades, atesta.

Secretário de Educação e Cultura Rui Alexandre Medeiros

Professores e aglutinação de turmas

Para suprir a necessidade de professores, Medeiros diz que a Prefeitura fechou parceria público-privada. A gestão será compartilhada com entidades como: Pão do Pobres, Maristas e Calabrias ( braços da Igreja Católica) que vão contratar os professores e a Prefeitura repassa o pagamento às entidades. Será através de chamamento público que, também, acontecerá agora em abril.

1°de abril rende pegadinha de helicópteros na praça e homem verde de megafone

Já em relação a aglutinação de turmas, informa que o processo ocorrerá baseado em resolução do FUNDEB que prevê, por exemplo, em turmas de educação infantil com poucos alunos em que a Secretaria realizou esta prática, e garantiu que o mesmo professor atendesse as crianças.

Em 2023, a Secretaria de Educação, a segunda com maior orçamento de Alegrete (87 milhões), sendo que deste total segundo o Secretário 60 milhões são para a folha de pagamento, será possível retomar importantes projetos na área cultural, e esportiva nas escolas.

Dentre esses, o Dança Alegre Alegrete que notabilizou a cidade internacionalmente. Também, conforme o Secretário, retomada a Reculuta -projeto cultural e será lançado o novo MOV que vem com outra roupagem e vai beneficiar as comunidades escolares. Esse último foi criado em 2007 pelo então Secretário Nicanor Sobrosa e prosseguiu até 2016 pelo Prefeito Erasmo Silva.

Sara, a libanesa que tem o dom de embelezar pessoas na 3ª Capital Farroupilha

Para dar segurança às escolas, está sendo contratado serviço de monitoramento em toda a Prefeitura. Especialmente nas escolas toténs com câmeras serão instalados para levar imagens direto à Secretaria de Segurança para identificar infratores e/ou problemas com os alunos dentro da área escolar.