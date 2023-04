Lara, a menina que fez indicação, quando vereadora mirim, para que Avenida Freitas Valle fosse repaginada

O projeto Vereador Mirim da Câmara de Vereadores realizado, normalmente na Semana da Câmara em abril, engaja crianças de escolas do município que apresentam projetos no dia do evento, sendo que cada vereador tem um mirim que o representa no dia expecífico para este projeto.

Lara Silveira da Rosa

Em 2022, a pequena Lara da Silveira Rosa, de 8 anos, foi vereadora mirim por indicação do Bispo Enio Bastos(PP) e o acompanhou na sessão especial dos vereadores mirins.; Junto com mãe do coração, Luisa Ortiz, no ano passado, criaram uma indicação para que a Avenida Freitas Valle passasse por repaginação.

Lara com a mãe de coração Luisa Ortiz

A menina comentou que passava ali e queria a frente de sua escola bonita. Eu achava feio os bancos, o piso e pensou em sugerir ao Vereador Enio que arrumasse a Avenida, e apresentou a sugestão quando foi vereadora mirim por dia. E agora, a obra da Prefeitura já está quase em sua finalização. Foi trocado o piso do passeio, novas luminárias foram instaladas devolvendo, aos poucos, beleza daquela avenida no Centro de Alegrete.

-Eu estou bem contente, porque quero minha cidade bonita, comentou a menina que foi consagrada ainda bebê na Igreja Quadrangular e frequenta os cultos com a mãe e ainda comentou. – É preciso ter fé, acreditar em Deus e trabalhar para conseguir o que queremos, cita Lara.

-É uma grande alegria ter a Lara com minha vereadora mirim e pedir para arrumar a Avenida em frente a escola dela, o Oswaldo Aranha. Importante a participaçao das crianças em favor da cidade, comentou o vereador. E ela, em especial, desde cedo ouve a palavra de Deus e sabe que devemos ser justos e buscar por melhorias, principalmente crinças e jovens, atestou Enio Bastos.