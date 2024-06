Construção da nova casa da vó Neuza começa a sair do papel

No último sábado (22), começaram as obras da casa da vó do ex-BBB e vice-campeão Matteus Amaral, Neuza França, que foi contemplada com a reconstrução de uma nova moradia. A construtora, Sotrim, publicou um vídeo em suas redes sociais sobre o início da terraplanagem e nivelamento do terreno.

A obra incluirá a aquisição de um terreno nos fundos da casa. O investimento está estimado em cerca de R$ 80.000 e passará por uma remodelagem completa no local, incluindo a destruição de algumas partes da antiga casa antiga. Durante o programa, várias reportagens foram produzidas mostrando a humildade e simplicidade da residência da idosa de 81 anos.

Matteus sempre enfatizou em suas manifestações que um dos seus sonhos era proporcionar uma vida melhor para sua família e uma casa nova para sua avó, Neuza França. Desta forma, um grupo de oito empresários organizou uma “vaquinha” para ajudar no financiamento da construção da nova casa da avó do participante.

Durante essa semana, os funcionários da empresa iniciam os procedimentos para o andamento da obra que ainda não tem prazo estimado para conclusão.

Foto: Portal Alegrete Tudo/ Print Construtora Sotrin