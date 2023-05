Consulado do inter convoca torcedores para uma missão diferente: ajudar salvar uma vida

Consulado do Internacional realiza ação solidária para ajudar alegretense com câncer.

No enfrentamento de uma luta árdua contra o câncer, a alegretense Quelen Cristiane Ferreira encontrou apoio e solidariedade por meio de uma iniciativa das colegas, amigos, conhecidos, desconhecidos e mais recentemente do Consulado do Internacional. Diante da necessidade urgente de recursos para seu tratamento contra um câncer raro, o presidente do consulado, Vilmar Freitas, prontamente mobilizou uma campanha para auxiliá-la.

Quelen, uma mulher batalhadora de 36 anos, recebeu o diagnóstico em um momento delicado, durante as festas de fim de ano. Desde então, sua vida e rotina foram transformadas por essa batalha contra a doença implacável. Anteriormente, ela trabalha em um supermercado de Alegrete, dedicada ao seu emprego e à sua família.

A partir do momento em que a notícia do câncer se espalhou, o Consulado do Internacional em Alegrete deu início a uma Campanha Solidária em prol de Quelen. A iniciativa consiste na doação de uma camiseta oficial do Inter autografada pelo ídolo colorado D’Alessandro. Serão disponibilizados dois números para sorteio, ao custo de R$10 cada, e o sorteio ocorrerá na Extração da Loteria Federal do dia 26 de junho. Os números podem ser adquiridos na loja onde Quelen trabalhava, a Peruzzo, localizada na Venâncio Aires ou pelo número 55 99987-4457. Apesar de estar em laudo médico, suas colegas de trabalho estão se empenhando em ajudar na venda dos números.

A situação de Quelen é complexa, pois o tratamento necessário para seu caso não é coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ela precisa de uma medicação específica, cujo custo varia entre 40 e 60 mil reais, o que se torna um obstáculo praticamente intransponível. Além disso, é necessário administrar o medicamento a cada 21 dias na Santa Casa de São Gabriel, exigindo urgência na busca por ajuda.

Mãe de uma menina de 8 anos, Quelen deseja continuar sendo um pilar de amor e apoio para sua filha. Sua busca desesperada por uma chance de sobreviver e superar essa doença implacável mobilizou não apenas sua família e amigos, mas também o Consulado do Internacional e todos aqueles que se sensibilizaram com sua história.

Para auxiliar Quelen Cristiane em sua batalha contra o câncer, é possível contribuir através do Pix pessoal de Quelen (CPF 017.838.760-69) ou acessando a Vakinha online no link https://www.vakinha.com.br/3764620. Cada doação, por menor que seja, representa um gesto de apoio e solidariedade que pode fazer a diferença em sua jornada de tratamento e recuperação.

A atitude do Consulado do Internacional em Alegrete em prol de Quelen Cristiane é um exemplo de como o esporte e a solidariedade podem se unir em benefício de pessoas que enfrentam desafios difíceis. É um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, a união e o cuidado mútuo podem trazer esperança e alívio para aqueles que mais precisam.