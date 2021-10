Consulado do internacional presenteia alunos da APAE na semana da criança

Consulado do Internacional através do Cônsul Vilmar Freitas, realizou mais um gol de placa. Desta vez, as ações solidárias que são reconhecidas em todo Estado, beneficiaram uma entidade do Município.

Na tarde do último dia 8 de outubro, o Consulado entregou aos alunos da APAE Alegrete 100 kits com várias guloseimas pela passagem do Dia da Criança.

Foi mais uma Ação Social coroada de sucesso. “Temos que agradecer aos nossos apoiadores e dizer da nossa alegria e satisfação ao ver os alunos recebendo estes “mimos”. O nome do nosso Inter mais uma vez é bem representado, nosso Consulado tem credibilidade e acima de tudo, realizamos constantemente estas ações sociais sempre com muito êxito. Abraço colorado a todos”- finalizou o Cônsul Vilmar Freitas.