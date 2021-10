Alerta: pacientes de Alegrete e Manoel Viana, perícias agendadas em Quarai estão canceladas

Para todos os usuários do Sistema do INSS de Quaraí, Alegrete ou Manoel Viana, entre os dias 11 e 15 de outubro, a informação é de que não haverá Perícia Médica na Agência do INSS em Quaraí. A informação do Gerente da APS Quaraí é de que as perícias foram canceladas durante a semana.

Para quem tem agendamento nessas datas, deverá entrar contato diretamente na Agência de Quaraí pelo telefone (55) 3423 3114 e verificar seu reagendamento.

Alegrete está sem médico perito há quase três anos, o que causa transtornos e gastos para quem precisa ir a outras cidades para ser atendido. Porém diante do emprenho do Verador Luciano Belmonte, a novidade é que agora, a cidade passou a constar no sistema do INSS para quem precisa fazer perícias em casos excepcionais como: cadeirantes, pessoas idosas com dificuldade de locomoção, dentre outros.

Para acessar o agendamento, neste casos, tem que acessar o 135 e preencher os dados. A vinda de um perito de cidades vizinhas aqui em Alegrete depende dos agendamentos e do próprio sistema.