Consumo dos alegretenses nos supermercados cresce 11% na primeira quinzena de dezembro

O resultado contempla os formatos de loja atacarejo, supermercado convencional, lojas de vizinhanças, hipermercado, minimercado. Essa alta pode ser explicada pela inauguração de novos estabelecimentos e promoções de fim de ano. “As atividades promocionais tradicionalmente se intensificam no mês de dezembro, combinados com renda mais estável e a menor variação nos preços da cesta de abastecimento dos lares”, analisou gestor de uma rede de supermercados de Alegrete.

Segundo a Abras, apesar da alta registrada no mês, as quedas nos preços foram expressivas de janeiro a novembro (-8,13%) e nos últimos 12 meses (-6,08%), influenciadas principalmente pelos preços do óleo de soja (-29,14%), do feijão (-21,11%), dos cortes bovinos do dianteiro (-5,51%) e do traseiro (-11,19%), do frango congelado (-6,38%), do leite longa vida (-6,20%).

Na cesta de higiene e beleza, as principais quedas foram registradas no sabonete (-0,32%), xampu (-0,02%) e as altas no papel higiênico (+0,83%) e no creme dental (+0,52%). Em limpeza, houve recuo em sabão em pó (-1,53%), detergente líquido para louças (-0,42%), água sanitária (-0,01%).