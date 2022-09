Conta de luz mais barata com mudança no ICMS

A conta de luz dos alegretenses terá mais uma redução além do corte da alíquota do ICMS, motivada por uma mudança no cálculo do imposto.

A projeção é do Ministério de Minas e de Energia. A mesma lei federal que fez os Estados diminuírem a alíquota de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, que no Rio Grande do Sul passou de 25% para 17%, já refletido nas faturas de julho prevê, no caso da conta de luz, também uma redução na base do cálculo do ICMS, retirando alguns custos de distribuição e de transmissão.

Embora a decisão reforce a preocupação do Estado quanto à arrecadação, só no RS a redução pode chegar a 7,6%, estimada pelo ministério. No caso de Alegrete que corresponde a RGE Sul, a queda calculada será de 5,5%, já aplicada e valendo no consumo deste mês.