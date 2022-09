Técnicos de enfermagem reagem à suspensão do piso da categoria

Share on Email

A supensão do piso da enfermagem aprovado pelo Governo Federal, e suspensa pelo Ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal gerou revolta na categoria.

Os profissionais da enfermagem e técnicos foram os que mais trabalharam na pandemia e como lembra, Daisi Parcianello, eles estavam na linha de frente dando a vida por outras pessoas.

Não temos apoio de ninguém e ouvimos que não deveríamos ter piso, já que outras categorais da saúde não têm, lembrou Deisi.

Em Alegrete, são cerca de dois mil técnicos e grande parte atua no Hospital Santa Casa, unidades de saúde do município e casas asilares.

Técnicos de enfermagem

Pela Lei aprovada os salários teriam os seguintes valores : enfermeiro 4.750,00, técnico 3.325 e auxiliar 2.375,00.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso suspendeu neste último domingo (4) a lei que cria o piso nacional de enfermagem e deu prazo de 60 dias para que os estados, municípios e o Governo Federal informassem sobre os impactos que o texto pode trazer para a situação financeira, empregabilidade dos enfermeiros e a qualidade do serviço de saúde no Brasil.

A decisão do ministro Barroso atende a um pedido da CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços) que afirmou que a lei é “inexequível” e é capaz de criar desigualdades regionais e uma distorção salarial entre médicos e enfermeiros, além de possibilitar o aumento do desemprego na classe de enfermagem.

A técnica de enfermagem, há 23 anos, Deisi Parcianelo, atualmente lotada no Hemocentro Regional lembra que na pandemia rodou por vários locais como: gripário, ESFs, vacinação, porque não tinha pessoal suficiente “Antes éramos considerados heróis, agora um problema econômico para o País”.

Informa que, atualmente, a categoria não tem piso e um técncio ganha salário base de 1.300,00 dependendo da Instituição e o Enfermeiro em média ganha 2.000.

No final dia 7 de setembro, eles realizaram uma manifestação na Praça Getúlio Vargas.