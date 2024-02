Contabilistas, aos poucos, vencem dificuldades para acessar sistema da Prefeitura e atender seus clientes

Inicialmente, comentam que não conseguiam emitir nota fiscal e as empresas tiveram dificuldades para fazer a folha de pagamento de seus colaboradores, o que gerou uma série de reclamações de clientes dos mais de 300 contabilistas de Alegrete que atendem centenas de empresas.

As mudanças no sistema gerou, inclusive, problemas a servidores da Prefeitua que, no último contracheque, acabaram não recebendo uma parte do valor devido em seus salários. Isso tudo já foi ajustado e uma nova folha foi gerada para que recebessem seus proventos de forma integral.