Alunos do IFFAR afirmam que passagem a R$14,50 para o Passo Novo é inviável para muitos estudantes

O encontro, realizado nas dependências da Prefeitura, teve como ponto central de discussão o recente aumento da tarifa de transporte público, que subiu de R$8,50 para R$14,50 por dia, um incremento considerável. A medida tem acarretado sérias dificuldades para a comunidade estudantil, tornando o deslocamento até o instituto financeiramente inviável para muitos alunos. Há uma preocupação latente de que esta situação possa resultar no abandono de cursos por parte de estudantes que não possuem condições de arcar com os novos custos de locomoção.

Durante o encontro, os representantes estudantis expuseram de forma detalhada os desafios enfrentados pelos alunos em decorrência do aumento da passagem. Eles destacaram que a impossibilidade de suportar os custos elevados está impactando diretamente a continuidade dos estudos e comprometendo o acesso à educação.

Além disso, ressaltaram que o aumento da passagem não afeta somente os alunos do IFFAR, mas também a vida dos moradores do Passo Novo, que dependem do transporte para acessar a cidade. Os representantes salientaram que este aumento excessivo prejudica significativamente a mobilidade e o orçamento de toda a comunidade local.

Durante a reunião, foi mencionado que no ano anterior a Prefeitura havia retirado a obrigatoriedade do transporte para o Passo Novo, transformando-o em transporte seletivo. Essa decisão já impedia os alunos de terem acesso ao direito da meia passagem, garantido por lei para o transporte municipal. A mudança na caracterização do transporte para o distrito já havia sido um impacto negativo para a comunidade estudantil, e o aumento repentino da tarifa agravou ainda mais a situação.

O Vice-Prefeito manifestou compreensão diante da gravidade da situação e se comprometeu a levar o assunto ao conhecimento do Prefeito Márcio Amaral, que naquele momento estava em período de férias. Ficou acordado que a Prefeitura realizará uma consulta interna para avaliar as possíveis medidas que podem ser adotadas para reverter ou amenizar o impacto do aumento da passagem.

Até o momento, a Prefeitura não emitiu uma resposta definitiva, mantendo-se em fase de avaliação da situação. Os representantes dos estudantes foram informados de que o retorno do Prefeito Márcio Amaral das férias será o momento em que serão fornecidas informações mais concretas sobre as possíveis ações a serem tomadas.

Simultaneamente à reunião com o Vice-Prefeito, os alunos também estiveram na Câmara de Vereadores, onde dialogaram com alguns membros do legislativo. A intenção é estabelecer uma comunicação contínua e efetiva para que, em conjunto, possam buscar soluções para reverter o aumento desproporcional da passagem de ônibus, que passou de R$4,25 para R$7,25, prejudicando significativamente a comunidade estudantil e os moradores do Passo Novo que dependem do transporte para acessar a cidade.

O Movimento Estudantil continuará acompanhando ativamente o desdobramento desse caso, buscando alternativas e mantendo o diálogo com as autoridades competentes para garantir que a questão seja tratada com a urgência e a seriedade que merece, visando preservar o acesso dos estudantes à educação e a qualidade de vida da comunidade local.

Com informações e foto: Victor Lobins