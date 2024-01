Contabilistas se reunem para esclarecer dúvidas do novo sistema de emissão de nota fiscal

O novo sistema de emissão nota fiscal colocado em pratica, no inicio deste ano, está gerando dúvidas e problemas principalmente aos contabilistas. Eles dizem que acessam o sistema e vão até um ponto e depois não conseguem finalizar as operações. Isso provoca transtorno na emissão da folha de pagamento de empresas, dentre outros problemas.

A empresa responsável pelo sistema, a Gov br reuniu contabilistas na sala de reunião do Centro Empresarial, dia 11, para esclarecer as dúvidas sobre o novo sistema de emissão de NF. Eles dizem que vão ficar mais 45 dias para esclarecer todas as dúvidas. O secretário de finanças, José Luis Cáurio, participou da reunião que lotou o espaço do CEA.

Carlos Bilhieri, presidente do Sinconal, disse que trodos estão com dificuldades, inclusive servidores da Prefeitura. Ele diz que o sistema não está puxando todos dados da empresa, o que pode gerar diferença de imposto e isso tem que ser acertado, pondera. -Assim que tivermos mais informações vamos esclarecer a imprensa e todos os colegas, atestou.

O contabilista Leandro Bastos diz que não conseguem emitir nota fiscal, porque não parte da emissão da declaração de receita bruta não conseguem acesso e daí não conseguem emitir a nota fiscal.

Conforme a Receita Estadual, o objetivo da medida é incentivar a conformidade tributária e promover simplificação para as empresas e os consumidores. Com a integração, o processo ocorre de forma automática, com a unificação das tecnologias de emissão da nota para de operações de pagamento.

Na prática, a sistemática faz com que a impressão do documento fiscal seja feita no momento da compra, junto com o pagamento, para que os consumidores não precisem solicitar a emissão do comprovante separadamente. A integração é obrigatória e poderá sujeitar o contribuinte à aplicação de penalidade e apreensão dos equipamentos irregulares.