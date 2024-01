A 6 dias do Efipan, palco da competição está sem condições de jogo

A tradicional pintura no muro frontal já aparece destacando o nome do torneio, artisticamente elaborada pelas mãos do cartunista Caturra. Do lado de dentro o estádio está recebendo um força-tarefa para deixar tudo em condições até a próxima quarta. A pintura, reparos pontuais, corte de grama e capina em torno dos módulos de arquibancadas recebem cuidados especiais em ritmo acelerado. Um trabalhador aplicava cimento em uma das portas da entrada do vestiário 01. A reportagem não teve acesso aos banheiros e vestiários reformados, mas o trabalho é contra o tempo, no trocadilho tempo de chuva, que segundo os sites meteorológicos apontam quase 100mm para os próximos cinco dias.

O gramado onde a bola vai rolar, não apresentava condições. Com mais de 85% encharcado, do lado oposto ao pavilhão, a grama úmida recebia um corte por mão de obra de apenados que integram o PAC, em suas bordas extremas laterais. No final da manhã, os colaboradores instalaram máquinas para sucção da água acumulada e usaram colchões de espuma para absorver o líquido.

Mãe critica condição de parque infantil da Praça Nova

São 10 colaboradores que cumprem um horário determinado pela justiça em troca de redução da pena. O coordenador da equipe, servidor Clóvis Renato Vargas, iniciou o trabalho há duas semana com capina ao redor das estruturas de concreto. Na manhã de quinta-feira (11), concluiu o entorno do campo e vai intensificar nos próximos dias, a pintura, colocação de cal e corte final na grama do gramado.

Conforme Mariana Costa, da secretaria de infraestrutura, todos esforços estão sendo feitos. Porém, a servidora destaca que o trabalho sofrerá interferência caso as condições climáticas sejam contrárias. “Não cederemos o gramado em caso de muito acúmulo de água”, reiterou.

Matteus resgata no BBB costumes que desapareceram da TV brasileira

A situação mais crítica diz respeito às condições do gramado do Farroupilha. Para o mês de janeiro, a chuva média é de 148 mm na cidade, porém até o dia 11, já choveu 47 mm em Alegrete em janeiro/2024, o que representa 32% da média normal para o mês.

Segundo previsão do Climatempo, até sábado (13), não existe previsão de chuva. No entanto, para domingo existe 67% de chance para a chuva retornar a 3ª Capital Farroupilha (45mm). Os três dias que antecedem o Efipan, aponta conforme o site meteorológico 53mm.

Contabilistas se reunem para esclarecer dúvidas do novo sistema de emissão de nota fiscal

Para o coordenador técnico Moisés Fontoura, a programação segue mantida com a abertura oficial no estádio, inauguração dos vestiários e a realização de três partidas. Em caso do gramado não apresentar condições de jogo, o campo do 6º RCB está habilitado a sediar os confrontos, seguindo critério da coordenação técnica.

No grupo “A”, estão Ind. del Valle; U. de Deportes; Internacional; Talleres; Olímpia e Peñarol. Já na chave “B”, o anfitrião Flamengo, Alianza Lima; Grêmio; Argentino Jrs.; Palmeiras e Defensor. Conforme a tabela anunciada pela coordenação do evento, somente na 1ª fase serão 36 partidas. Em apenas, duas rodadas ocorrem três jogos, nas demais serão seis partidas por dia.

Nas rodadas cheia, o primeiro jogo inicia entre 15h30min, e 16h. Quando tiver três partidas a rodada inicia às 19h. O Efipan encerrará seus jogos diariamente por volta das 23h. O tradicional clássico entre Grêmio e Internacional está previsto para o dia 21, às 21h10min. Esse deverá ser o primeiro encontro entre os dois rivais em competições oficiais em 2024. No dia seguinte, 22, será a folga geral para os clubes.