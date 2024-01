Matteus resgata no BBB costumes que desapareceram da TV brasileira

Os últimos acontecimentos no Big Brother Brasil 24 têm gerado intensa repercussão nas redes sociais e entre os telespectadores. Entre os participantes, um dos destaques vai além das estratégias de jogo, típicas do programa. O alegretense Matteus Amaral tem chamado a atenção por expressar sua fé de maneira genuína, especialmente por intermédio de suas orações de agradecimento, como destacado em uma cena recente em que expressou gratidão pelo alimento.

A cena em que Matteus agradece antes do almoço ressalta a importância desse momento para ele. A oração, segundo suas palavras, é uma expressão de gratidão a Deus pelo sustento diário. A atitude do participante revela uma conexão profunda com sua fé, algo que vai além das dinâmicas do jogo.

Em entrevista ao PAT, a mãe de Matteus, Luciane Amaral, compartilhou com orgulho o papel da fé na vida do filho. “Estou muito orgulhosa do meu filho, meu coração está cheio de tanto orgulho dele. Em relação às orações, o Mateus sempre foi assim. Nós sempre fomos pessoas muito devotas a Deus, somos católicos, mas sempre tentamos passar que ele precisa agradecer por tudo que Deus proporciona em sua vida”, declarou Luciane.

A tradição de agradecer antes das refeições e expressar gratidão pela vida é algo que faz parte da educação religiosa da família Amaral. Luciane ressaltou que desde pequeno, Matteus foi ensinado a reconhecer e agradecer por todas as bênçãos recebidas. A família valoriza a prática de se ajoelhar antes de dormir, expressando gratidão por tudo que estão passando e pelo que Deus tem proporcionado isso tudo.

Os telespectadores continuam acompanhando de perto a jornada de Matteus Amaral no BBB24, não apenas pelas dinâmicas do jogo, mas também pela oportunidade de testemunhar a manifestação de valores que transcendem as paredes da casa mais vigiada do Brasil.