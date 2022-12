Corrida Natal Iluminado premiou os melhores atletas nos 5km e 10km

Share on Email

Com largada e chegada na Avenida Eurípedes Brasil Milano, em frente ao estádio municipal Farroupilha, o evento contou com um número expressivo de corredores. Das 200 inscrições disponibilizadas, todas foram preenchidas mediante a doação de um brinquedo e um quilo de alimento, recolhidas pela Assistência Social do município.

Logo cedo os atletas foram chegando e retiram o kit, e por volta das 8h, ocorreu a largada. No funil atletas que iam encarar os 5km e outros os 10km. A prova que passou pela Barão da Amazonas, Praça Getúlio Vargas, General Vitorino, Sampaio, Vinte de Setembro, Andradas; Venâncio Aires, Alexandre Lisboa e retornou ao parque, desafiou os corredores pela temperatura já na casa dos 30ºC. Aqueles que optaram correr os 10.000 metros, tiveram que fazer duas voltas no percurso.

Na prova dos 5km, Paulo Vitor Marques Kostulski garantiu a vitória em 16 minutos e 25 segundos, com pouco mais de um minuto de vantagem sobre o atleta Cristiano Fernandes Montanha.

No feminino, vitória de Jucélia Franco da Silva. Ela precisou de 21 minutos 54 segundos para cruzar a linha de chegada. Foram quase 3 minutos de diferença entre a campeã e a vice-campeã da prova dos 5km entre as mulheres, atleta Rafaela Castro Dorneles.

Já nos 10km, Odacir Rocha Hautter confirmou favoritismo e venceu a prova em 34 minutos 5 segundos. Um dia após vencer uma corrida na Argentina, o vianense radicado em Alegrete, venceu com folga os 10 km do Natal Iluminado. Um minuto e 49 segundos, o separaram do segundo colocado, Vinicius Betim Guimarães.

No feminino, vitória de Cleide Mari Aurélio de Souza. Cleide faturou o título em 51 minutos e seis segundos, com apenas 39 segundos de diferença da atleta Michele Serpa Cabrera.

Foram premiados os cinco primeiros nas categorias gerais masculino e feminino, além dos três melhores nas categorias.

Confira os pódios:

5 km:

10 KM:

Fotos: reprodução