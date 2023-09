Convenção Consular marcou os 120 anos do Grêmio e uma meta; chegar a 250 mil sócios

A celebração deste ano marcou os 120 anos do Grêmio e reuniu cerca de 200 apaixonados gremistas, incluindo figuras-chave da direção e representantes de consulados de todo o país. De Alegrete, representou o consulado do grêmio, o cônsul Adjunto, Cleomar Ceroline.

A programação começou por volta das 11h e se estendeu até a tarde, incluindo um almoço no CTG Vaqueanos da Tradição, na zona norte da capital, seguido de um emocionante tour pelo estádio.

A abertura do evento ficou a cargo do presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin, que enfatizou a importância dos consulados do Grêmio. Ele destacou que atualmente existem cerca de 750 consulados espalhados por diferentes regiões e como essas unidades são cruciais para a expansão do clube. Bugin também elogiou a presença significativa de mulheres no evento, ressaltando a essência inclusiva do Grêmio.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, expressou sua gratidão pela presença de todos os consulados e enalteceu o esforço de cada cônsul na divulgação do clube. Guerra aproveitou a ocasião para convocar os gremistas a se unirem em um desafio lançado pela gestão: atingir a marca de 250 mil associados. Ele enfatizou a importância dos sócios para o Grêmio e manifestou o desejo de que o clube seja representado por 3% de seus torcedores, ressaltando os planos grandiosos para o sistema consular.

A Convenção Consular continuou com diversas apresentações abordando tópicos relacionados à gestão do clube. O CEO Márcio Ramos apresentou a nova campanha para atrair novos sócios, chamada “Conexão Consular – nosso amor pelo Tricolor ao redor do Mundo”.

O vice-presidente Gustavo Bolognesi e o assessor da presidência para a área de saúde, Gustavo Nunes, discutiram o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Clube, enfatizando a busca pela excelência interna e sustentabilidade.

Outros temas, como categorias de base, Escola de Futebol, áreas jurídicas, quadro social, responsabilidade social e o Instituto Geração Tricolor também foram abordados durante a convenção.

José Carlos Duarte, vice-presidente do Grêmio, aproveitou o momento para agradecer a solidariedade e mobilização dos consulados na arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, demonstrando a importância da união em tempos difíceis.

No encerramento da manhã, os ex-atletas Baidek, Paulo Cezar Magalhães e Luiz Mário compartilharam suas histórias e experiências com os cônsules, enriquecendo ainda mais o evento.

O encontro contou com a presença de outros diretores e representantes do clube, demonstrando a força e a unidade que fazem do Grêmio um verdadeiro clube de alcance nacional e internacional.