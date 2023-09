Vem aí mais um Grenal feminino para fortalecer essa modalidade esportiva

Na ultima sexta-feira(15), a Procuradoria Especial da Mulher esteve presente na Câmara de Vereadores projetando o segundo grenal feminino que acontecerá no mês de novembro. O primeiro evento foi um sucesso e a coordenação do evento quer repetir a dose de valorização do futebol feminino no Município.

A partida será denominada “grenal da liberdade”, fazendo referência às lutas de emancipação das mulheres em concordância com a Proclamação da República. A vereadora, Dileusa Alves, procuradora da mulher, ressalta que o futebol feminino vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço no cenário esportivo.

No começo de outubro, haverá uma reunião com as comissões técnicas e atletas visando alinhar as diretrizes do evento. O projeto é mais uma ação preparatória para criação do time feminino no município para a disputa do campeonato gaúcho da modalidade.