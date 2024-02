Missa Crioula na Semana da Paz; fé e tradição no mesmo altar

Na noite de quarta-feira, dia 28, a comunidade tradicionalista de Alegrete reuniu-se na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida para participar da Missa Crioula, um evento que integra a fé cristã com a rica cultura gaúcha. Sob a orientação espiritual do padre Silvano de Aquino Mello, a celebração transcorreu dentro da Programação da Semana da Paz da 4ª Região Tradicionalista (4ªRT), proporcionando aos presentes não apenas um momento de devoção, mas também uma oportunidade de fortalecer os laços comunitários e celebrar as tradições regionais.

A Missa Crioula é reconhecida por suas características singulares, incorporando cantos, preces e orações próprias, permeadas por uma rima marcante na linguagem e uma atmosfera litúrgica peculiar. Este evento, une elementos da religião católica com a cultura do Rio Grande do Sul.

Entre os participantes destacados estiveram a patrona do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sentinela do Ibicuí e presidente da comissão organizadora da 28ª edição da Semana da Paz, Idelcina Noetzoldda, acompanhada pelo vice-presidente e patrão do Grupo Nativista do Ibirapuitã, Luiz Carlos, juntamente com membros de diversas entidades tradicionalistas.

A Semana da Paz, que iniciou dia 26 de fevereiro vai até o dia 1º de março, e tem como tema central a Solidariedade, Tolerância e Respeito entre os Povos, refletindo valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Luiz Carlos, ponderou que a realização deste evento não envolve o uso de recursos públicos.

Além da Missa Crioula, a programação da Semana da Paz inclui uma série de atividades que visam envolver e mobilizar a população em prol da construção de um ambiente mais pacífico e solidário. Nesta quinta-feira(29), destaca-se a caminhada da paz, que partirá da Praça General Osório em direção ao Calçadão, a partir das 9h. No dia 1º de março, o encerramento da Semana será marcado por uma tertúlia livre, a partir das 20h, no CTG Vaqueanos da Fronteira, proporcionando um espaço para reflexão e confraternização.

A história da Semana da Paz remonta ao ano de 1987, quando foi instituída durante o 42º Congresso Tradicionalista Gaúcho, por meio de uma proposta do radialista e tradicionalista Milton Souza, de Uruguaiana. Este evento é especialmente significativo, pois celebra a paz de Ponche Verde, que marcou o fim da Revolução Farroupilha, um marco histórico importante para o Rio Grande do Sul. Desde então, a Semana da Paz faz parte do calendário estadual, conforme estabelecido por lei aprovada em 1998, de autoria do então deputado estadual José Rubens Pillar, consolidando-se como uma celebração anual de valores fundamentais para a cultura gaúcha.