Cooperativismo em destaque na 80ª Expofeira Agropecuária de Alegrete

Para fortalecer cada vez mais o relacionamento com os associados a Sicredi participou da 80ª Expofeira Agropecuária de Alegrete, momento em que apoiou atividades de diversos setores presentes no evento.

O estande, localizado em local privilegiado no Parque Drº Lauro Dorneles foi espaço de reuniões, encontros e palestras dos associados. Entre as atividades aconteceram reuniões do Centro Empresarial de Alegrete e encontros com associados que tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócio nas palestras do Programa Crescer.

Além das atividades no estande, o Sicredi foi apoiador do 1º Concurso de Churrasco e acompanhamento, idealizado pela Comissão Jovem do Sindicato Rural, dos eventos promovidos pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Alegrete e divulgou a parceria com a Construtora Sotrin para disponibilização de crédito imobiliário para o Conjunto Residencial Morada Zona Leste.

“É muito importante participar desses eventos pois criamos oportunidades e trocas de experiências e ideias, além de gerar novas oportunidades para as pessoas gerirem sua vida financeira, fazerem seus negócios e realizarem seus sonhos”, comentou a gerente da agência Cidade Alta, Catiussa Costa.

O ponto alto de integração com os associados foi a Noite Sicredi, realizada no sábado (15/10), onde mais de 200 pessoas participaram do momento em que colaboradores da cooperativa receberam a comunidade alegretense, complementou o Iuri Pasquali, gerente da agência Sicredi Centro.