Coordenação do Efipan confraterniza com comandantes do Exército

O encontro realizado no salão de festas da Vila Militar serviu para estreitar os laços de amizades com os parceiros indispensáveis para o evento esportivo.

No cardápio rubronegro foi servido um suculento churrasco na presença de convidados especiais.

Estiveram presentes o prefeito Márcio Amaral, o Vice Jesse Trindade, Cel. Lopes da Cruz, Cmt.do 6° RCB e o Sub.Cmt. Cel. Valadão, o Cel. Wilson André, Cmt.do 10°B Log, o Cel. Alessandro Nunes, Cmt.do 12° BE CMB, o Cel. Marinho, Sub-Cmt do BE, o Cap. Rodrigo Eschiletti, Cmt.da 2ª Cia.Mec e o Cap.de Lima, Sub-Cmt.da 2°Cia.Mec., o Cap. Leonardo Possideli, Cmt.da 12°Cia.Com., e mais os convidados Cel. Ronaldo Costa, Paulo Estigarribia, Tiago Lorenzon, Mohamad Ahmed, Diretor Administrativo, Jornalista Nilson Gomes, Secretário do Efipan, Vereador Moisés Fontoura, Coordenador Técnico do Efipan, Elizabeth Iung, Coordenadora de Alimentação do Efipan, Prof. Edson Machado e o Presidente Toninho Fagundes.

Durante o jantar o coronel Ronaldo Costa, ex-subcomandante do 12º BE recebeu uma camisa personalizada do Flamengo das mãos do presidente Toninho. O militar foi homenageado pelo apoio ao Efipan durante o tempo em que esteve no batalhão de engenharia.

Presidente Toninho entregou o mimo ao coronel Ronaldo

Fotos: Flamengo de Alegrete