Grupo Canteiro de Flores troca mudas para embelezar muitos jardins

Encontro do Grupo Canteiro de Flores- Alegrete

E isso remete a um grupo de amigas que formaram um grupo para mostrar suas flores e trocar mudas, para embelezar seus jardins.

O primeiro encontro foi no domingo(15), no Parque Rui Ramos, quando levaram as mudas e flores que cada uma já cultiva. É uma troca diz Vanda Dorneles, ex vereadora que integra o Grupo.

Flores do I Encontro do Grupo Canteiro de Flores

Precisamos florir em todos os ambientes, pois isso deixa tudo mais bonito, atesta Vanda Dorneles.”

A partir desse primerio encontro outras querem se integrar ao grupo, porque gostam de flores. E assim as amigas, outras e até homens, que também gostam de cultivar flores, vão trocando mudas para aumentar e embelezar muitos jadins.

Troca de mudas do Grupo Canteiro de Flores

Iara Bustamante que criou o grupo diz que sua amiga, Niuza Silva, sempre trocava mudas com ela e depois que ela faleceu, continuou trocando mudas com as amigas.

-Como veio a pandemia e não podíamos nos visitar, pedi ao meu esposo e filhos para ajudar a criar um grupo no Facebook e desde então, eu e minhas amigas, começamos a compartilhar fotos, trocar mudas e experiências de como cuidar das plantas.

Ela diz que o Grupo vai fazer um ano da criação e a cada dia novos membros estão entrando.

Depois que a pandemia passou e como havia vários membros novos no grupo, e o mês de Maio por ser o período em que as pessoas podam suas mudas, resolveram fazer um encontro no parque, ao ar livre, para aproveitarem e trocarem as mesmas, conhecer os novos membros e aumentar os laços de amizade.