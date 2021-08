Coordenadoria de Saúde quer mais agentes devido à infestação de mosquito da dengue

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O frio faz com que os mosquitos, dentre os quais os da dengue hibernem, mas isso não impede o aumento dos focos do mosquito em Alegrete. Os dados da Vigilância em Ambiental são alarmantes. A cidade está infestada de focos e mosquito aedes aegipty adulto, de acordo com o setor da Secretaria da Saúde.

Luciana Rossi que coordena ao setor coloca da preocupação da equipe que conseguiu fazer poucas coletas em julho e todas sempre são positivas e Alegrete já registra 633 focos. A Zona Leste é a que está com maior número de focos e mosquitos.

A Delegada Regional de Saúde da 10ª CRS, Heilli Temp, baseada em dados do último LIRA- Levantamento de Infestação Rápida do Ministério da Saúde de maio, que apontou infestação de 10, 8%, em Alegrete, diz que solicitou à Prefeitura mais agentes, visto que eles tem apenas oito, quando segunda ela são necessários 29.

Vigilância em saúde

Passados dois meses desse LIRA, os números devem ter aumentado, considera Heilli e ainda não recebemos retorno sobre a contratação.

Já Luciana Rossi, que coordena os serviços de saúde em educação em saúde, na Secretaria do Município, diz que com esse alto nível de infestação é possível que alguém já tenha contrariado a dengue e não soube ou foi notificado.

Uma notícia alentadora, conforme ela, em dados mais recentes do LIRA que apontavam mais de 15% de infestação é que a Prefeitura vai encaminhar processo para poder contratar, de forma emergencial, 15 agentes para poder aumentar a fiscalização e coleta em tempo mais rápido em toda a cidade, diz Rossi. Hoje o setor conta com oito pessoas para toda área urbana.

Recolhimento de pneus

Os focos mais comuns se concentram em pneus, caixas d’água que as pessoas usam para juntar água da chuva e deixam sem tampas. Sem os cuidados das pessoas a situação pode ficar ainda mais séria aqui na cidade, quando começar os dias mais quentes, alerta Luciana Rossi.

As denúncias de caso em que possam ter focos do mosquito devem ser feitas à Ouvidoria da Prefeitura pelo 08006441621