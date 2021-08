Real recebe Santa Rosa no sábado com retorno do público ao ginásio

Pode se dizer que o próximo sábado (7), é o dia D para o representante alegretense no campeonato gaúcho de futsal Série B.

Além de dia de jogo decisivo para as pretensões do time na competição, sábado será um jogo histórico. Depois de São José de Inhacorá ter liberação do público, agora chegou a vez de Alegrete liberar a presença de torcida.

O jogo frente ao Santa Rosa, poderá receber um público limitado a 20% da capacidade do ginásio. Como o jogo é na Arena Esporte e Lazer, 357 pessoas podem assistir o confronto.

Os ingressos limitados já podem ser adquiridos na secretaria do Ginásio Arena Esportes e Lazer, pelo preço único de R$ 10,00 (dez reais) e um alimento não perecível.

A diretoria do Real observa que os protocolos de segurança terão que ser seguidos rigorosamente, o uso de máscara é obrigatório, e será disponibilizado álcool gel. Na entrada do ginásio será aferida a temperatura de todos além de ser anotado o nome e CPF do torcedor.

Nas arquibancadas terão que ser respeitadas as demarcações do distanciamento de 1,5m entre os torcedores.

O jogo contra a SR FUTSAL de Santa Rosa, será válido pela 4ª Rodada do Gauchão de Futsal Série B. A partida inicia às 19hs. O adversário é o vice líder do grupo com 6 pontos. A liderança segue com o Fontoura Xavier, invicto em três participações.