Mulher aproveita descuido e furta pertences de idoso de 85 anos

Ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com a vítima, de 85 anos, que informou que uma mulher estava em sua casa e, em um momento de descuido, pegou sua carteira, contendo documentos e R$ 10,00, antes de fugir.

Durante as buscas na região do bairro Ibirapuitã, a carteira foi localizada, e nas proximidades, uma mulher de 20 anos, identificada pela vítima como autora do furto. Após o reconhecimento, as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.