Copa Integração reúne pilotos da região no CT Velocross Alegrete neste domingo

A Copa Integração de Velocross desembarca em Alegrete neste domingo (11). A expectativa é de reunir aproximadamente 80 pilotos da região Fronteira Oeste. A 2ª etapa da competição terá como palco a elogiada pista do Centro de Treinamento de velocross Alegrete. O CT está localizado na estrada dos Pinheiros, a cerca de 1,3km da BR-290.

De acordo com os organizadores, a etapa será um pega entre os melhores pilotos da região e a premiação nas categorias para os cinco primeiros. A pista em Alegrete tem recebido elogios quanto ao seu formato e curvas de alta, o que agrada os pilotos que por aqui passam. Conforme Marcelo Noetzold, um dos responsáveis pelo CT, a pista recebe cuidados diários, o que tem contribuído para se consolidar entre um dos melhores traçados da região.

Além da pista, o local contempla uma lancheria com bebidas e lanches e estacionamento à disposição do público que for conferir as corridas. No domingo a partir das 9h, a pista está liberada para os treinos livres e às 11h, iniciam as baterias. A Copa Integração prevê disputas desde o infantil, júnior, feminino até as categorias importadas, passando pelas nacionais e força livre. A premiação está prevista para o final da tarde no CT Velocross Alegrete e o custo da entrada é de R$ 10 (Dez Reais), crianças tem entrada gratuita.