Por mais Jocianes no mundo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um gesto que dignifica e enaltece: a honestidade de Jociane de Paula. O PAT realizou uma entrevista exclusiva com a alegretense e o caminhoneiro.

Na última quinta-feira(8), um acontecimento inesperado demonstrou que existem pessoas cujas atitudes fazem acreditar ainda mais no ser humano. Jociane de Paula, uma alegretense de 37 anos, encontrou uma carteira contendo documentos e quase dois mil reais pertencentes a Altamir Oliveira Miranda, um homem de Foz do Iguaçu que estava temporariamente em Alegrete devido ao trabalho.

Altamir havia retirado o dinheiro no banco e, ao retornar ao seu caminhão num posto de combustíveis próximo à BR 290, percebeu que havia perdido sua carteira. Ele retornou ao banco, mas não a encontrou mais. Durante a noite, enquanto estava deitado no caminhão, recebeu uma ligação de Jociane informando que tinha encontrado sua carteira e que a devolveria.

Esse gesto de Jociane não apenas trouxe alívio financeiro para Altamir, uma vez que o valor de R$1.800 reais certamente faria diferença para ele, mas também foi fundamental por causa dos documentos perdidos. Para Altamir, perder seus documentos representaria um grande transtorno, especialmente considerando sua necessidade de ir para a Argentina a trabalho, o que exigiria a intervenção de outro motorista e seu retorno para casa. Ele expressou profunda gratidão e afirmou que não esperava por essa atitude generosa.

Jociane ao falar com o PAT, sobre o ocorrido, revelou que trabalha em um escritório de contabilidade, onde realiza serviços de limpeza, e também busca outras formas de complementar sua renda. Na tarde daquele feriado, ela estava trabalhando em um evento auxiliando na cozinha. No caminho de volta para casa, ao passar pela Ponte Borges de Medeiros, ela avistou a carteira caída na pista.

Em vez de simplesmente seguir seu caminho, Jociane tomou a decisão de parar o tráfego e pegar a carteira, preocupada em entregá-la à pessoa certa devido à presença de dinheiro. Ao abrir a carteira, encontrou um número de telefone e entrou em contato com Altamir, que atendeu a ligação pessoalmente. Jociane combinou de levá-la até o posto onde ele estava e cumpriu sua promessa, deixando Altamir emocionado com sua ação.

Jociane destacou que sempre ensina seus três filhos sobre a importância de devolver o que não pertence à pessoa, independentemente de esperar recompensa. Sua fé e valores morais são fundamentais para sua crença de que Deus sempre recompensará aqueles que praticam o bem.

Ao entregar a carteira, Altamir insistiu em recompensá-la com um valor que ela inicialmente recusou, mas ele enfatizou que era de coração, oferecendo o que podia. No entanto, para Jociane, o mais importante foi o fato de ter encontrado a carteira e poder entregá-la ao seu proprietário. Ela acredita que tudo na vida tem um propósito e que sua caminhada a pé naquele dia não foi por acaso. Ela reflete que, se outras pessoas tivessem encontrado a carteira, poderiam ter pego o dinheiro e descartado os documentos no Rio.

Ela acredita que fazer o bem e ajudar o próximo não deve ser motivado por recompensas materiais, mas sim pelo simples fato de ser a coisa certa a se fazer. Ela mencionou sua fé e sua frequência na Igreja Mai, na Avenida Rondon, destacando que confia que Deus cuidará e abençoará aqueles que agem com honestidade.

A história de Jociane de Paula é um verdadeiro exemplo de honestidade, altruísmo e bondade que dignifica e enaltece a humanidade. Seu gesto inspirador lembra que, mesmo diante de adversidades e tentações, é possível fazer a diferença na vida de alguém e transmitir valores positivos para as gerações futuras.

“O riquinho ficou muito emocionado, destacando o encontro com Altamir. E concluiu: eu disse que Deus o abençoe e guie pelas estradas desse mundo e livre de todas as armadilhas”.