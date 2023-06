Cores, orações e fé na celebração de Corpus Christi

Na quinta-feira(8), Alegrete viveu momentos de profunda devoção e fé durante as celebrações de Corpus Christi. Os fiéis lotaram a imponente Igreja Matriz, e centenas de pessoas participaram da tradicional caminhada da Paz e pelas Famílias, reforçando os laços de união e espiritualidade na comunidade.

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi o ponto de partida. Um destaque especial foi o belíssimo tapete confeccionado em frente à porta da igreja, que contou com o auxílio do grupo Girassol.

A celebração da missa foi conduzida pelos párocos Padre Pedro Navarro e Padre Silvano, com a presença do prefeito Municipal, Márcio Amaral, membros da família, alguns secretários municipais e demais integrantes da comunidade. A cerimônia foi marcada por momentos de profunda reflexão e devoção, lembrando a importância da Eucaristia na vida dos católicos.

Após a missa, a procissão foi anunciada pelo solene badalar dos sinos, iniciando por volta das 17h. Durante o percurso, a procissão fez quatro paradas estratégicas para momentos de oração e bênçãos especiais. A primeira ocorreu ao lado do Museu José Pinto, onde os fiéis recitaram a oração do Pai Nosso em prol das famílias vulneráveis e receberam a bênção para todas as pessoas da região sul da cidade.

A segunda foi em frente à Prefeitura Municipal, onde o prefeito Márcio Amaral, com a família, a Secretária Iara Caferatti e outros colaboradores, que também participaram da missa, aguardavam a chegada dos fiéis com um tapete especialmente preparado. Nesse momento, o Padre abençoou o Gestor Municipal, todos os que atuam na Prefeitura e realizou uma oração do Pai Nosso.

Na esquina da rua Luiz de Freitas, ocorreu a terceira parada, dedicada à comunidade norte da cidade. O Pároco citou as mães e mulheres, e foi realizada a oração da Ave Maria, reforçando a importância do papel feminino na sociedade e na Igreja.

Concluindo as quatro paradas, foi feita uma oração especial para todos os estudantes e educadores na esquina do Colégio Divino Coração, onde a diretora Irmã Rosa fez um acolhimento caloroso. As crianças do colégio confeccionaram um tapete especialmente para a ocasião, enfeitando o chão por onde a procissão passou.

Após as paradas, a procissão seguiu em direção ao Templo da Igreja Matriz, onde o toque dos sinos anunciou a conclusão da caminhada. Os fiéis retornaram para a igreja em oração, enquanto o Padre Navarro encerrou a celebração com bênçãos aos presentes, desejando paz e reiterando a importância da paz interior na vida de cada um.

Em meio a essa atmosfera de devoção e espiritualidade, Corpus Christi proporcionou momentos de conexão com a fé e de união entre os fiéis. A celebração da Eucaristia e a caminhada da Paz e pelas Famílias fortaleceram os laços da comunidade, reafirmando a importância da religiosidade e da busca pela paz em um mundo cada vez mais agitado. Que esses momentos de reflexão e devoção vividos nessa data especial perdurem na vida de todos, inspirando amor, solidariedade e fraternidade.