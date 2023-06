Homem é preso ao tentar furtar loja de placas solares

Ao chegarem ao local, os PMs fizeram contato com o vigilante, de 31 anos, que relatou ter avistado um indivíduo no interior do pátio da empresa, tentando abrir um contêiner. O suspeito, ao perceber a presença do vigilante, empreendeu fuga em direção a um campo próximo, mas foi contido pelos policiais.

Identificou-se o homem como sendo um indivíduo de 22 anos, com diversos antecedentes policiais. Segundo o relato do vigilante, havia ainda mais um indivíduo no local, porém esse conseguiu escapar e não foi localizado durante as buscas subsequentes.

Após uma minuciosa autenticação, constatou-se que nada havia sido subtraído da empresa. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) para o devido registro.