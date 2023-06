Campus Alegrete da Unipampa recebe doação de equipamentos de empresa automotiva

O Campus Alegrete da Unipampa recebeu a doação de equipamentos usados da empresa GKN do Brasil, que atua no segmento de transmissão automotiva.

A empresa é uma multinacional com sede em Londres, tem 70 fábricas em 19 países e completará 50 anos de atuação no Brasil em 2024, com plantas em Porto Alegre e Charqueadas no Rio Grande do Sul.

A doação foi viabilizada pelo Analista de TIC do campus, Sandro Lemos Oliveira, junto ao gestor da empresa GKN do Brasil, senhor Glênio Bastos. Segundo o analista de TIC, os equipamentos estão em boas condições e irão ajudar a melhorar a atual infraestrutura de rede do campus.

O Diretor do Campus Alegrete, professor Ederli Marangon, salienta que a doação foi o primeiro passo para uma futura parceria com a empresa para colaboração técnica, no ensino, na pesquisa e na extensão, dada a natureza dos cursos do campus, afins da área de atuação da empresa.

Foto: Campus Alegrete/Unipampa