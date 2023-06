Oficina Ação Transformadora, iniciação ao Teatro do Oprimido, acontece dia 17 na Unipampa

O Teatro do Oprimido é uma Poética idealizada e desenvolvida a partir da década de 60, pelo brasileiro já falecido em 2009, Augusto Pinto Boal. A proposta a ser desenvolvida na Semana de Arte e Cultura de Alegrete, é em relação de um trabalho de arte com dimensões políticas e sociais, que tem por objetivo principal, discutir e refletir sobre a potência do Teatro do Oprimido enquanto mobilizador de reflexões a cerca dos problemas sociais e das opressões vivenciadas no cotidiano.

De caráter teórico-prático, a vivência será composta de momentos de jogos e exercícios que compõem a poética, com objetivo de desmecanizar o corpo, criar e improvisar, e de momentos de discussão teórica sobre os métodos e sua aplicabilidade nos mais diversos contextos.

A proponente é Patricia da Silva Wiersbitzki, educadora, mestranda no Programa de Pós Graduação em Educação (UERGS), Especialista em Artes (UFPel) e graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Atua principalmente nas áreas de Teatro Comunidade, Educação Social e Teatro do Oprimido. Sua trajetória profissional se dá principalmente em projetos sociais e na política de Assistência Social.

A atividade acontece no dia 17 de junho, das 9h às 11h30min e das 14h às 16hs, tendo por local A UNIPAMPA, Campus Alegrete, sala 301. O público-alvo é atores e não atores, a partir de 15 anos, com 25 vagas disponíveis. A oficina estará a cargo de Patricia da Silva Wiersbitzki, e mais informações pelo (55) 98120-7736 ou [email protected]

Clique no link de inscrição:

https://forms.gle/go4JChUjYu9xGNt17