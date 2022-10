Corpo de homem é encontrado esquartejado dentro de carro em Porto Alegre

Share on Email

O corpo de um homem de 35 anos foi encontrado esquartejado dentro de um carro na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, em Porto Alegre, na noite de sexta-feira (28). A polícia não divulgou a identidade da vítima. Dois homens foram presos em flagrante por homicídio qualificado.

Segundo a Brigada Militar, depois de receber informações do setor de inteligência, os agentes realizaram a abordagem ao veículo onde estava o corpo. O motorista teria confessado ser autor do homicídio.

“A equipe da Brigada Militar tinha recebido informações do setor de inteligência a respeito de um veículo Onix com aquelas características que teria sido visto em alguns atentados. Eles resolveram realizar a abordagem. Na abordagem, o motorista acabou confessando que teria matado uma pessoa, que teria esquartejado ele e colocado no porta-malas”, diz o delegado Leandro Bodoia.

A polícia prendeu outro homem que estava em um segundo carro.

“Outro carro que estava acompanhando o primeiro, dando uma cobertura. Esse segundo indivíduo que estava nesse veículo também teria ajudado esse primeiro a realizar o transporte dessa vítima pra dentro do porta-malas”, destaca Bodoia.

Agora, a polícia investiga a motivação para o crime.

“Não temos ainda informação sobre a motivação do fato. [Vamos] ouvir testemunhas, verificar câmeras de segurança, tentar localizar o local exato onde aconteceu o fato, aprofundar na questão da vítima, os eventuais desafetos dele”.

Por Isadora Aires, RBS TV

Fonte: G1

Foto: Reprodução/RBS TV