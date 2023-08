No início da tarde deste dia 10, a Brigada Militar e os Bombeiros foram mobilizados com a informação de que um corpo estava no Rio Ibirapuitã. As equipes de resgate se deslocaram ao local e constataram o fato. Reações de pessoas que estavam junto a ponte Borges de Medeiros é de que é vítima é homem. O corpo está de bruços entre os arbustos no rio.

A ocorrência está em andamento e ainda não foi informada a identidade da vítima.