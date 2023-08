Paciente quebra para-brisa de carro de médica em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã desta quinta-feira(10), ocorreu um incidente na Estratégia de Família localizada na rua Bento Gonçalves, bairro Centro, em Alegrete.

De acordo com informações da Brigada Militar, um homem de 49 anos ficou insatisfeito com o tempo de espera pelo atendimento. Em um gesto de raiva, ele desferiu um soco que resultou na quebra do para-brisa de um veículo pertencente a uma médica, clínica geral, que estava prestando serviços na unidade.

Segundo relatos dos presentes, essa não foi a primeira vez que o indivíduo apresentou comportamento agitado. Conforme uma funcionária, ele frequentemente acredita que seu atendimento deve ter prioridade sobre os demais. A médica envolvida no incidente teria optado por não representar criminalmente, segundo os policiais. No entanto, não será mais obrigada a atendê-lo, considerando o risco apresentado pelo ato de agressão, mesmo que tenha sido direcionado ao veículo.

A Brigada Militar localizou o homem nas proximidades de sua residência, na região central da cidade. Ele foi reconduzido à Estratégia de Família, onde foi feito um registro pelo dano material.

De acordo com as informações apuradas pelo PAT, a médica em questão tinha uma agenda com aproximadamente 10 pacientes para atender na manhã, iniciando suas atividades por volta das 8h. Ela também se envolveu em duas teleconsultas. Depois da ocorrência, o homem que já tinha antecedentes, conforme os policiais militares, foi liberado.