Corporação dos Bombeiros é surpreendida com a visita do menino Vitório, de 3 anos

Na última semana, Vitório Fernandes Steinhorst, com seus três anos e meio, teve a oportunidade de realizar um sonho que vinha nutrindo com entusiasmo na escola: conhecer de perto o Corpo de Bombeiros. Sua mãe, Narielle, compartilhou a experiência, destacando a atenção e receptividade da equipe para com o pequeno visitante.

O desejo de Vitório em se tornar bombeiro já era conhecido, sendo manifestado por meio de desenhos e conversas na escola. Com as férias em curso, Narielle buscava a oportunidade ideal para levar seu filho a vivenciar esse momento especial. A chance surgiu quando passavam pelo quartel dos bombeiros durante um passeio à tardinha.

Ao parar em frente ao Corpo de Bombeiros, a mãe mostrou o quartel a Vitório, despertando a atenção da equipe presente. De maneira generosa, um bombeiro se prontificou a proporcionar ao garoto uma visita mais detalhada. O relato da progenitora destaca a dedicação da equipe em tornar a experiência memorável para o pequeno.

O bombeiro guiou o menino por uma excursão pelas instalações, apresentando cada detalhe do caminhão, da ambulância e dos equipamentos utilizados na profissão. A criança, encantada, teve a oportunidade de vivenciar de perto o universo dos bombeiros, até mesmo participando de simulações, como falar no microfone e acionar a sirene.

O gesto generoso da equipe não se limitou a Vitório. Narielle ressalta que, ao expressar o entusiasmo do filho, os bombeiros se mostraram disponíveis para receber outras crianças interessadas em conhecer a rotina de trabalho. O relato da mãe enfatiza o impacto positivo da visita na vida de filho, que chegou em casa expressando o desejo de “ficar trabalhando com o amigo bombeiro”.

A mãe cita que ele aspira ser “médico dos bombeiros”, enfatizando o interesse do garoto em ajudar nas situações de atendimento. O encantamento com a ambulância e a disposição dos socorristas em compartilhar conhecimento contribuíram para uma experiência marcante. Ela destaca a relevância da oportunidade para o pequeno, que agora, mais do que nunca, alimenta o sonho de seguir uma carreira brilhante no universo dos bombeiros.