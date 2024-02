Corpos de pai e filho são localizados no Rio Ibicuí

Segundo informações obtidas pelo PAT, no dia anterior, o filho teria entrado no rio e se afogado, e o pai, ao tentar salvá-lo, também acabou submerso.

Os bombeiros iniciaram as buscas no rio na tarde de ontem(18), utilizando garateias e uma embarcação. No entanto, foi nesta manhã(19), que os corpos foram encontrados por um trabalhador local e morador do assentamento, acompanhado por outros três trabalhadores rurais. Eles estavam nas imediações da lavoura, verificando uma bomba d’água.

Marcos Heck, é natural de Ijuí e residia no Assentamento Santa Maria do Ibicuí há 24 anos, já o filho é natural de Alegrete. A descoberta dos corpos causou comoção entre os moradores locais, que lamentam a perda de pai e filho. O Assentamento, situado a 23 km de Manoel Viana, agora se une em solidariedade à família enlutada e busca conforto nesse momento de dor.