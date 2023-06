Corpus Christi dos tapetes de alimentos e roupas em Alegrete

Nesta quinta-feira (8), teremos o feriado Corpus Christi, uma comemoração que faz parte do calendário da Igreja Católica, e sua criação remonta ao século XIII. Aqui no Brasil a data é celebrada com um feriado, sempre em uma quinta-feira. No dia de Corpus Christi, celebra-se um dos princípios mais importantes do catolicismo: o sacramento da eucaristia.”

A programação da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Alegrete, inicia às 7h 30 min. com o terço dos homens. Às 8h acontece a exposição do santíssimo e às 15h 30min a benção do santíssimo. A missa de Corpus Christi começa às 16h, dentro da igreja, e às 16h 30min. sai a procissão pela praça Getúlio Vargas.

A programação de Corpus Chrsiti em 2022

O evento religioso inclui os tapetes com alimentos e roupas feitos pelas pastorais e movimentos da paróquia e que serão doados às comunidades necessitadas. A procissão sai da Igreja Matriz e percorre a Praça, parando em frente aos altares que estarão em locais para oração na praça. Na frente da Prefeitura, também, haverá um altar onde acontecerá a benção da cidade.

A celebração será a cargo do Padre Pedro Navarro cocelebrada pelo padre Silvano Mello.

O que se comemora na data

“Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em tradução para o português, significa “corpo de Cristo”. Desse modo, o nome escolhido para essa comemoração já sugere o seu significado: uma homenagem à eucaristia. Esse sacramento do catolicismo é realizado como uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesse sacramento, o pão que é consumido representa o corpo de Cristo, e o vinho ingerido simboliza o sangue de Cristo.

A realização da eucaristia é uma referência à Última Ceia, realizada por Cristo com seus discípulos durante a Semana Santa, e à ordem de Cristo (conforme a simbologia citada) de consumir o pão e o vinho em sua memória. Ainda dentro da teologia católica, acredita-se que na eucaristia ocorre algo conhecido como transubstanciação, no qual os elementos (hóstia e vinho), após serem consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no sangue de Cristo.

A comemoração de Corpus Christi ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa. A data é celebrada obrigatoriamente em uma quinta-feira. Isso acontece como uma simbologia pelo fato de que a Última Ceia ocorreu em uma quinta-feira, segundo a tradição. Outro marco importante para o estabelecimento da data é o Domingo da Santíssima Trindade. Na quinta seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, é comemorado Corpus Christi.”

Com informações do brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/corpus-christi.htm