Unidades militares engajam-se na Campanha do Agasalho e doam mais de 15 mil peças de roupas

Na tarde de segunda-feira, uma grande ação solidária foi realizada em Alegrete, com o objetivo de ajudar a população em situação de vulnerabilidade. A iniciativa contou com a participação das guarnições militares do município, que se uniram para arrecadar e doar aproximadamente 15 mil peças de roupas à Assistência Social.

A entrega aconteceu no 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB), e teve a presença da secretária de Assistência Social, Iara Caferati, o Comandante da Guarnição Militar de Alegrete e do 6º RCB, Tenente-Coronel Lopes da Cruz , além de outros comandantes militares.

Uma característica importante dessa ação é que as doações não se limitaram apenas à cidade de Alegrete. Vários militares que fazem parte das guarnições são provenientes de outras localidades, o que contribuíram para que as doações vissem de diversas regiões.

A ação solidária foi parte de uma campanha do agasalho promovida na Guarnição Militar de Alegrete. Ao todo, foram arrecadadas 6 mil peças de agasalho pelo 6º RCB, somando-se a outras 15 mil peças vindas de diferentes unidades militares.

A distribuição das doações foi organizada por unidade militar. O Batalhão Logístico (B Log) doou 4.800 peças, a Companhia Mecanizada (Cia Mec) contribuiu com 2.100 peças, a Companhia de Comunicações (Cia Com) doou 1 mil peças, e o 12º Batalhão de Engenharia (BE) colaborou com 2 mil peças.

Essa iniciativa demonstra o espírito de solidariedade e engajamento dos militares de Alegrete, que se uniram para ajudar a população mais necessitada do município. A entrega dessas 15 mil peças de roupas à Assistência Social proporcionará um alívio significativo para as pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente durante o período de baixas temperaturas. A solidariedade é um valor fundamental que deve ser cultivado e incentivado em todas as esferas da sociedade.

Os líderes militares envolvidos na organização e execução da ação solidária foram o General Janjar, Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª Bda C Mec); o Coronel Lopes da Cruz, Comandante do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) e da Guarnição Militar de Alegrete; o Coronel Carvalho, Comandante do 10º Batalhão Logístico (10° B Log); o Tenente-Coronel Dalcin, Comandante do 12º Batalhão de Engenharia (12º BE); o Capitão Holanda, Comandante da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (2ª Cia Eng Cmb Mec); e o Capitão Neto, Comandante da 12ª Companhia de Comunicações Mecanizadas (12ª Cia Com Mec). Esses líderes foram fundamentais para o sucesso da ação solidária em Alegrete.