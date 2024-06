Corre Alegrete, uma linda e justa homenagem ao atleta alegretense Fábio Bilher

O Corre Alegrete, realizado no último domingo (23), reuniu 120 atletas em Alegrete para homenagear o atleta Fábio Bilher. Mérito e conquista: ultrapassar os 70 anos é um marco significativo na vida de alguém. É um testemunho da resiliência, sabedoria e experiência acumuladas ao longo dos anos. Celebrar essa idade reconhece as conquistas e realizações do indivíduo ao longo de sua vida.

Imagina aos 73 anos, Seu Fábio como é carinhosamente chamado se apaixonou pela corrida e já não vive longe dela. Ele já participou até da São Silvestre e praticamente em todos finais de semana participa de uma corrida corrida rústica, seja em Alegrete ou na região.

Domingo foi dia de celebrar Seu Fábio, com uma corrida de 5km, paralela a dois quilômetros de caminhada. Foi uma linda festa, comemorando a conexão dos atletas com a vida e o esporte, juntamente com amigos e familiares. Não deu outra, campeão na categoria para atletas Sub-70, Fábio Bilher completou a prova em pouco mais de 25 minutos. Mais um pódio do corredor setentão que acumula uma vasta coleção de troféus e medalhas.

O Corre Alegrete, teve representações de Rosário do Sul, Uruguaiana, São Gabriel, Pernambuco, Minas Gerais, Cacequi, Bahia, atletas de municípios que prestigiaram o evento.

Na classificação geral, Vinicius Betim/MFit Academia foi o grande vencedor, ele cruzou a linha de chegada com 17′. O segundo colocado foi Cristiano Fernandes Montanha/Azevedo Runners-Fios da Vida (17’07”), seguido do atleta Rodrigo Goulart Toledo/Correios (17’23”), terceiro na classificação geral. Em 4º lugar, Lucas Gonçalves Romero/Speed Barra (17’35”) e fechando o pódio no masculino, Roberto Cardoso Bicudo/Baita Chão Runners (17’45”).

Entre as mulheres, Jucélia Franco da Silva/Baita Chão Runners venceu mais uma. Ela fez os 5km em 21 minutos e 5 segundos. A segunda colocação ficou com a atleta Kaline de Araújo Resende/Esquadrão Corra Mais (22’38”). O 3º lugar coube a Mônica Paim de Lima/Via Santi-Fala Mulher (24’31”), seguido de Luciana Machado Mota/LS Assessoria (24’44”) e Elisete Bphm/Ascor Superação (25’20”).

Ainda houve premiação nas faixas etárias masculinas e feminina com troféus e medalhas aos cinco primeiros. O atleta João Augusto Pedroso Miranda, foi o idealizador da grande homenagem. Com apoio da prefeitura, rádio Tchê Alegrete, CF Laçador, Energy Suplemento, o Corre Alegrete teve a equipe de cronometragem AF assessoria esportiva. Com medalhas de participação, a prova para Seu Fábio Bilher teve brindes, algodão doce, paçoquinha, banana e água.

Destaque para uma homenagem no pódio, seguida de uma foto com sua esposa e a filha que veio de Santa Maria correr ao lado do pai atleta. Seu Fábio se disse muito emocionado e feliz com tanto carinho.

Fotos: Alegrete – Correr/ M2G Produçções