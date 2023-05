Corsan deve iniciar hoje substituição da rede d’água rua Mariz e Barros

Nesta segunda-feira(8), se o tempo permitir, a Corsan deverá iniciar as obras de substituição da rede antiga para a nova rede de água na Rua Mariz e Barros, localizada no centro da cidade.

O gerente local, Cristiano Machado, destaca que a iniciativa foi um acordo com a Prefeitura Municipal de Alegrete e tem como objetivo evitar a necessidade de obras após a conclusão do asfalto previsto na via. No entanto, ele ressalta que essa possibilidade ainda pode existir, mas o trabalho de substituição que começa nesta semana é para sanar todas as possíveis ações que precisem ser realizadas.

Cristiano acrescenta que ainda não há previsão de conclusão das obras, mas a via será interrompida apenas na quadra em que a equipe estará trabalhando. Além disso, ele afirma que não haverá desabastecimento, exceto em situações pontuais e momentâneas.

A nova rede de água trará benefícios significativos para os moradores e comerciantes da Rua Mariz e Barros, já que o sistema atual por ser muito antigo está mais suscetível a apresentar problemas recorrentes de vazamentos e baixa pressão de água. Com a nova infraestrutura, a qualidade do abastecimento será melhorada e os transtornos causados pelas manutenções constantes serão minimizados.

A Corsan e a Prefeitura Municipal de Alegrete estão comprometidas em executar as obras de forma eficiente e rápida, causando o menor impacto possível à população. A iniciativa é um exemplo de como o investimento em infraestrutura pode melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e impulsionar o desenvolvimento da cidade.