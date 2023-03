Especial Semana da Mulher| A vida começa depois dos 60

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Algumas pessoas acreditam que a aposentadoria deixa a vida mais serena, o que pode assustar muita gente. Com a professora alfabetizadora Ilse Ramos de Oliveira, de 68 anos, aconteceu exatamente o contrário: ela sempre está antenada no que acontece no mundo e nas mudanças a sua volta para se adaptar às novas realidades.

Estudo revela que telefonia móvel em Alegrete está abaixo da média nacional

No seu dia a dia, dedica-se aos afazeres domésticos, à família e também pratica muita atividade física, como musculação e dança. Na academia, faz amigos diariamente, de todos os estilos e idades. Segundo Ilse, tudo fica melhor se agimos com calma, paciência e sabedoria.

Um dos seus hobbies favoritos é ler. Ela gosta de livros espíritas, destaca a relevância de Violetas na janela – de 1993, psicografado por Vera Lúcia Marinzek de Carvalho – o qual leu mais de duas vezes. Assistir a filmes e séries também faz parte do seu entretenimento, aponta A noviça rebelde, de 1965, é como seu predileto, pois ela aprecia a alegria e leveza que o obra transmite.

Live “Mulheres que Cuidam”, nesta terça, antecede abertura da Semana Municipal

Em conversa com o PAT sobre sua visão de mundo, Ilse crê que o mundo está evoluindo cada vez mais, em todos os aspectos, e que as pessoas precisam acompanhar tudo o que está acontecendo, cada uma a sua maneira. Em relação à igualdade de gênero, afirma que a mulher deve ter suas opiniões, escolhas, trabalho e família, precisa estar atenta e evoluir junto com o mundo. Assim, surgirá uma nova mulher.

A frase de vida de Ilse é de Simone de Beauvoir, feminista francesa que nasceu em 1908 e faleceu em 1986:

“Em todas as lágrimas sempre há uma esperança”.